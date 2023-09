Formel 1 Russell nach Last-Minute-Aus bei Singapur-GP untröstlich

„Es bricht mir das Herz, jetzt ohne Punkte dazustehen“, sagte der 25 Jahre alte Brite in Singapur. Eine halbe Wagenlänge sei er vom Sieg entfernt gewesen, ein paar Zentimeter zu nah an der Mauer zerstörten aber in der letzten Runde des Formel-1-Nachtrennens alle Hoffnungen. Russell schied aus.