Formel 1 in Istanbul : Rutschiger Asphalt erschwert erstes Türkei-Training

Istanbul Der neue Asphalt hat den Formel-1-Teams das erste Freie Training vor dem Großen Preis der Türkei verdorben.

Bei der Auftakteinheit am Freitag verhinderte der frische und daher rutschige Untergrund in Istanbul, dass schnelle Rundenzeiten gefahren werden konnten. Die wenig aussagekräftige erste Bestzeit vor dem Grand Prix am Sonntag (11.10 Uhr/RTL und Sky) setzte Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer landete in 1:35,077 Minuten vor seinem Teamkollegen Alexander Albon und Charles Leclerc im Ferrari. Sebastian Vettel belegt im zweiten Wagen der Scuderia den fünften Rang.