Formel 1 Sainz-Sieg aus Krankenstand - Verstappen-Desaster

Nur zwei Wochen nach seinem krankheitsbedingten Ausfall in Saudi-Arabien profitierte der Spanier, der in der kommenden Saison für Rekordweltmeister Lewis Hamilton Platz machen muss und noch ohne Cockpit für 2025 ist, auch vom Blitzaus Verstappens. Schon nach fünf Runden musste der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden am Sonntag seinen am Heck brennenden Wagen abstellen und damit früh die Hoffnung auf seinen saisonübergreifend zehnten Grand-Prix-Sieg nacheinander begraben.