Formel 1 : Sainz und Leclerc in Mexiko im Training vorn

Kam in Mexiko in der ersten Übungseinheit auf Platz vier: Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Foto: Fernando Llano/AP/dpa

Mexiko-Stadt Ferrari hat beim Trainingsauftakt zum Formel-1-Spektakel in Mexiko-Stadt das Tempo bestimmt. Carlos Sainz fuhr in der dünnen Luft in rund 2200 Metern über dem Meeresspiegel die schnellste Runde.

Mit nur 46 Tausendstelsekunden Rückstand folgte Teamkollege Charles Leclerc auf dem zweiten Platz. Dritter wurde Sergio Perez. Der Mexikaner hofft im Red Bull auf den Sieg bei seinem Heimrennen und will zudem Zweiter in der WM-Wertung werden. Aktuell liegt er auf Rang drei, zwei Punkte hinter Leclerc.

Der alte und neue Weltmeister Max Verstappen kam in der ersten Übungseinheit auf Platz vier. Der Niederländer kann mit einem weiteren Sieg alleiniger Rekordhalter mit den meisten Siegen in einer Saison werden. Derzeit liegt der Red-Bull-Star noch gleichauf mit Michael Schumacher und Sebastian Vettel, die 2004 und 2013 ebenso wie Verstappen in diesem Jahr 13 Mal gewannen. Im Training kam Vettel im Aston Martin auf Platz zehn, Mick Schumacher belegte im Haas Rang 14.

