Las Vegas Sammelklage gegen Formel 1: Vorwurf der Fahrlässigkeit

Es gehe um den „Vorwurf des Vertragsbruchs, der Fahrlässigkeit und der irreführenden Handelspraktiken gegen die Beklagten“, zitierte das Fachportal „motorsport.com“ aus der Klageschrift. Nach Einschätzung der Kanzlei Dimopoulos war die Strecke „zum Zeitpunkt der Veranstaltung nicht in einem rennfertigen Zustand.“ In der Klage heißt es weiter, dass die Formel-1-Chefetage, in Las Vegas erstmals auch Ausrichter eines Rennens, es versäumt habe, „die Mängel und/oder die mangelhafte Installation“ des versiegelten Wasserschachts „zu erkennen und sicherzustellen, dass die Strecke für das Training rennbereit war.“