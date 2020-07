Formel 1 : Schlaglichter zum Red-Bull-Ring

Spielberg Die ersten beiden Rennen der Formel-1-Saison 2020 werden in Österreich auf der Rennstrecke in Spielberg ausgefahren.

Die Lage: Idyllisch in einem Talkessel ist die Strecke weit entfernt von den Metropolen, in die es die Macher der Formel 1 eigentlich drängt. Die nächste Großstadt Graz ist 75 Straßenkilometer weg. Der Red-Bull-Ring setzt eher auf den ländlichen Charme der Steiermark.

Das unvergessene Rennen: Die Stallorder in der Formel 1 wird auf ewig mit dem Österreich-Rennen von 2001 verbunden sein. „Let Michael pass for the championship“ - „Lass Michael für die WM vorbei“ - funkte Ferrari-Teamchef Jean Todt damals an Rubens Barrichello, der brav für Schumacher auf der Zielgeraden Platz machte und diesem Platz zwei überließ. Als Ferrari ein Jahr später trotz heftiger Kritik ein ähnliches Schauspiel aufführte, wurde die Teamorder vorerst verboten.