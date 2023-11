Motorsport Spekulation trotz Dementi: Der Audi-Einstieg in die Formel 1

Dass Döllner, der sich zuletzt bei einem Besuch auch die Fabrik in Neuburg an der Donau anschaute, in den ersten 100 Tagen im Amt eine Art Schweigepflicht hat, sorgt für zusätzliche Spekulationslust, ob der geplante Einstieg 2026 als Werksteam in die Formel 1 mit der Übernahme des Schweizer Traditionsteams Sauber wirklich klappt und vollzogen wird. Allen Dementi auch fast 10.000 Kilometer fern des Großen Preises von Brasilien an diesem Wochenende in São Paulo zum Trotz.