Formel 1 : Team Alpha Tauri nimmt Impfangebot in Bahrain an

Team Alpha Tauri nimmt Impfangebot in Bahrain an

Sakhir Das komplette Team von Alpha Tauri hat sich nach Angaben von Franz Tost bei den Testfahren in Bahrain mit der ersten Impfung gegen das Coronavirus versorgen lassen.

„In Europa weiß ich nicht, wie lange man warten muss, bis man geimpft wird“, sagte der 65 Jahre alte österreichische Teamchef in einer Online-Medienrunde. Man werde die zweite Impfung dann nach dem Saisonauftakt bekommen, der in zwei Wochen in Bahrain stattfindet, erklärte Tost. „Die Gesundheit ist das Wichtigste.“