Formel 1 : Teamchef Wolff: Mercedes wird Hamiltons „letztes Team“ sein

Imola Mercedes wird nach Überzeugung von Teamchef Toto Wolff das letzte Formel-1-Team von Weltmeister Lewis Hamilton sein.

„Na klar wird das sein letztes Team sein. Es gibt ja keinen besseren Platz als bei Mercedes und wir wünschen auch, dass er bei uns weiterfährt“, sagte Wolff am Rande des Grand Prix der Emilia Romagna in Imola. Hamilton (36) kam zur Saison 2013 als Nachfolger von Michael Schumacher zu den Silberpfeilen, hat aber nur noch einen Vertrag für diese Saison. „Die Symbiose zwischen uns ist gut und wir haben so viele Erfolge gemeinsam gefeiert, dass aus jetziger Sicht alles dafür spricht, dass wir auch gemeinsam weiter fahren.“