Formel 1 in Spielberg : Totalschaden für Vettel und Ferrari - Hamilton siegt

Spielberg Das nächste Debakel für Sebastian Vettel! Ein Crash mit seinem Ferrari-Stallrivalen Charles Leclerc beim zweiten Saisonrennen der Formel 1 besiegelt sein Aus. Lewis Hamilton dominiert in Spielberg. Bei Ferrari brodelt es gewaltig.

Sebastian Vettel verzog sich nach dem Ferrari-Totalschaden von Österreich voller Frust. Ein von seinem Stallrivalen Charles Leclerc verschuldeter Crash beim zweiten Formel-1-Rennen in Spielberg stürzte die Scuderia endgültig tief in die Krise.

Hinter Dominator Hamilton wurde Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil Zweiter, Max Verstappen im Red Bull Dritter. „Ich bin so beeindruckt, das war ein fantastischer Job, Jungs“, funkte Hamilton nach Karrieresieg Nummer 85 an sein Team. „Ich bin so dankbar, wieder ganz vorne zu sein“, ergänzte er auf dem Podium und reckte seine rechte Faust in den Himmel. In der WM-Wertung liegt der Brite mit 37 Punkten sechs Zähler hinter Auftaktsieger und Spitzenreiter Bottas. Vettel ist mit mir nur einem mageren Punkt schon früh komplett abgehängt.