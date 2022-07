Formel 1 : Training vorm Sprint: Verstappen von Ferrari-Duo geschlagen

Spielberg Carlos Sainz hat im Freien Training vor dem Formel-1-Sprintrennen in Spielberg die schnellste Runde auf dem Red-Bull-Ring gedreht.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton fuhr mit großer Verspätung in seinem Mercedes auf die Strecke in der einstündigen Einheit einen Tag vor dem Großen Preis von Österreich. An seinem Silberpfeil wurde erst noch weiter gebaut und geschraubt, nachdem er und auch Teamkollege George Russell am Freitag in der Qualifikation in die Streckenbegrenzung gekracht waren.