Mercedes-Pilot : Valtteri Bottas und die Pfannkuchen seiner Freundin

Portimão Nach eigener Ansicht hat Mercedes-Pilot Valtteri Bottas allen Fahrern in der Formel 1 eines voraus.

Dank seiner Freundin Tiffany Cromwell, einer australischen Radrennfahrerin, habe er „mit weitem Abstand das beste Essen in der Formel 1“, sagte der Finne in einem Interview der „Bild am Sonntag“.