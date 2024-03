Formel 1 Verstappen fordert Frieden im Red-Bull-Machtkampf

„Ich habe immer gesagt, dass es am wichtigsten ist, dass wir als Team zusammenarbeiten und alle den Frieden bewahren. Darauf können wir uns alle einigen. Hoffentlich ist das von jetzt an komplett der Fall“, sagte der Niederländer nach seinem zweiten Saisonsieg beim Großen Preis von Saudi-Arabien. Vor dem Grand Prix in Dschidda war ein interner Konflikt um seinen engen Vertrauten, den langjährigen Red-Bull-Berater Helmut Marko, öffentlich geworden.