Formel 1 Verstappen holt Brasilien-Pole - Wetterchaos in São Paulo

Und das, was sich am Himmel abzeichnete, war beängstigend. Auf den Rängen zogen die Fans die Regenjacken an. „Es ist Nacht“, funkte Alonso an die Box. Auch der Wind nahm zu. „Es ist total komisch“, meinte Leclerc. Alle standen in der Box - dann kamen die Roten Flaggen und das Ende der Session knapp vier Minuten vor dem Ende.