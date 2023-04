Formel 1 Verstappen holt ersten Pole in Melbourne

Vor dem dritten Saisonlauf führt Titelverteidiger Verstappen in der Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Beide konnten bislang jeweils einen Grand Prix für sich entscheiden. Perez hatte sich vor zwei Wochen in Saudi-Arabien noch Startplatz eins gesichert, schied in Melbourne aber früh aus. Er rutschte wohl wegen Problemen der Motorbremse von der Strecke und muss ohne Rundenzeit von ganz hinten starten.