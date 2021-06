Formel 1 : Verstappen holt Pole Position für Rennen in Spielberg

Verstappen holt Pole Position für Rennen in Spielberg

Spielberg Max Verstappen sichert sich den ersten Startplatz für den Großen Preis der Steiermark. Neben dem WM-Führenden steht Lewis Hamilton in der ersten Startreihe. Die deutschen Fahrer erlebten in Spielberg eine enttäuschende Qualifikation und starten von weit hinten.

„Ich hatte eine gute Runde und bin sehr froh, hier zu Hause auf der Pole zu sein“, sagte der Formel-1-Spitzenreiter. Überlegen raste der 23-Jährige in Spielberg auf den ersten Startplatz. Damit verdiente sich der Niederländer endgültig die Favoritenrolle für den Großen Preis der Steiermark am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) auf dem Red-Bull-Ring seines Arbeitgebers. Zweimal konnte er auf dem Kurs in Österreich schon gewinnen - genau wie Hamilton.