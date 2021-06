Formel 1 : Verstappen im ersten Training in Baku vorn

Baku Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen hat im ersten Training vor dem Großen Preis von Aserbaidschan die Bestzeit gesetzt.

Der 23-jährige Niederländer fuhr am Freitag auf dem Stadtkurs in Baku in seinem Red Bull in 1:43,184 Minuten knapp vor Charles Leclerc im Ferrari auf die Spitzenposition. Der Monegasse hatte sich zuletzt in Monaco die Pole Position gesichert, konnte wegen eines Getriebedefekts aber einen Tag später nicht starten. Verstappen gewann das Rennen im Fürstentum.