Formel 1 in Belgien Verstappen mit Spa-Schadensbegrenzung bei Russell-Sieg

Bei untypischen sommerlichen Bedingungen in den Ardennen raste Russell im Mercedes mit einem Vorsprung von nur 0,5 Sekunden vor Teamkollege Lewis Hamilton zu seinem dritten Triumph in der Motorsport-Königsklasse. Dritter wurde Norris' Stallrivale Oscar Piastri, der vor einer Woche in Ungarn noch seinen Premierenerfolg gefeiert hatte. Es war der erste Doppelerfolg für die Silberpfeile seit Brasilien 2022.