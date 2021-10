Grand Prix in Austin : Verstappen schlägt Hamilton in der Quali

Austin Lewis Hamilton kam als Favorit nach Texas und lag im ersten Training noch vor Max Verstappen. Der Red-Bull-Fahrer aber drehte den Rückstand und startet am Sonntag von der Pole Postition.

Der Niederländer verwies am Samstag (Ortszeit) den britischen Formel-1-Superstar um recht deutliche 0,209 Sekunden auf den zweiten Platz. „Das fühlt sich richtig gut an“, jubelte Verstappen nach der starken Leistung vor begeisterten Zuschauern in Texas. Für ihn war es bereits die neunte Pole Position der Saison und die erste auf dem Circuit of the Americas in den USA.

Hamilton, der im ersten Training am Freitag noch fast eine Sekunde schneller war als Verstappen, kam auf der entscheidenden letzten Runde in seinem Mercedes einfach nicht ran. „Ich habe alles gegeben, wir hatten etwas zu kämpfen in der Quali“, berichtete er. „Die Jungs waren unglaublich schnell in der Quali. Ich habe alles gegeben aber das war so ziemlich alles, was wir hatten.“