Formel 1 Verstappen siegt auch im Chaos: „Was für ein Durcheinander!“

Beim stehenden Neustart kam Verstappen nicht an Rekordchampion Hamilton vorbei, von hinten machte Alonso Druck. Danach übernahm der Weltmeister: In Runde zwölf überholte Verstappen Hamilton spielerisch. Der Red Bull zeigte sich in der Folge derart stark, dass die Konkurrenz verzweifeln konnte. Einen Doppelerfolg verhinderte wohl einzig, dass Sergio Perez am Samstag das Qualifying verkorkst hatte. Der Mexikaner musste vom Ende des Feldes starten, nachdem der 33-Jährige vor zwei Wochen in Saudi-Arabien gewonnen hatte. Für Red Bull war es der erste Triumph in Melbourne seit Vettels erstem Platz 2011.