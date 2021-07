Formel 1 : Verstappen startet in Österreich erneut von der Pole

Verstappen startet in Österreich erneut von der Pole

Geht wieder von Startplatz eins in das Rennen auf dem Red-Bull-Ring: Max Verstappen. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Spielberg Max Verstappen geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Österreich.

Der Formel-1-Spitzenreiter aus den Niederlanden setzte sich am Samstag im Red Bull in 1:03,720 Minuten durch und verdrängte Lando Norris im McLaren und seinen Teamkollegen Sergio Perez auf die Plätze zwei und drei. Weltmeister Lewis Hamilton schaffte es am Tag seiner Vertragsverlängerung bis 2023 im Mercedes überraschend nur auf den vierten Platz.