Formel 1 : Verstappen über Mercedes: „Zeigt, wie sie wirklich sind“

Kritisiert das Verhalten von Lewis Hamilton und dem Mercedes-Rennstall nach dem Crash in Silverstone: Max Verstappen. Foto: Christian Bruna/Pool EPA/AP/dpa

Budapest Max Verstappen hat die deutliche Kritik an Lewis Hamilton und dem Mercedes-Rennstall für deren Jubel nach dem Sieg von Silverstone bekräftigt. „Das zeigt, wie sie wirklich sind“, betonte der 23 Jahre alte Niederländer von Red Bull.

Er wolle so nicht wahrgenommen werden.

Verstappen war bei dem Rennen nach einer Berührung durch Hamiltons Formel-1-Mercedes von der Strecke in Silverstone abgekommen und mit enormer Wucht in die Streckenbegrenzung gekracht. Während Verstappen untersucht und ins Krankenhaus gebracht wurde, hatten Hamilton und die Silberpfeile den Heimerfolg des siebenmaligen Weltmeisters euphorisch bejubelt. „So feiert man so einen Sieg nicht“, meinte Verstappen.