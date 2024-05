Formel 1 Verstappen unter Druck: Ferrari und McLaren immer stärker

Doch Leclerc ist nicht Verstappens einziges Problem - und wahrscheinlich auch nicht das größte. Vor allem das junge McLaren-Duo Oscar Piastri (23) und Lando Norris (24) ist auf dem besten Weg, die lange große Lücke zu den mehr als zwei Jahre so überlegenen Red Bull zu schließen. „Wir können selbstbewusst sein, egal wo wir fahren“, sagte der Australier Piastri. Siege seien für sie jetzt auf jeder Strecke möglich. Piastri wurde in Monaco schon Zweiter, der Brite Norris Vierter, in der WM liegen sie auf den Plätzen sechs und drei. Vieles spricht dafür, dass sie Verstappen auch in zwei Wochen in Kanada jagen werden.