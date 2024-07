Formel 1 in Belgien Verstappen-Verfolger Norris Tagesschnellster in Spa

Verstappen, der die WM vor Norris anführt, geht allerdings mit einer Hypothek ins letzte Rennen vor der Sommerpause. Der Red-Bull-Pilot hat an seinem Dienstwagen einen neuen Motor verbauen lassen. Das zulässige Limit an Aggregaten hat der in Belgien geborene Niederländer damit allerdings überschritten, weshalb er am Sonntag zehn Plätze in der Startaufstellung strafversetzt wird.