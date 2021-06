Formel 1 : Vertrag mit Hamilton: „Näher an Einigung als Trennung“

Spielberg Die Vertragsverhandlungen zwischen Mercedes und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton könnten schon bald zu einem Abschluss kommen.

„Wenn ich sagen würde, der Vertrag ist schon unterschrieben, wäre das nicht korrekt. Aber über den Status von Sondierungsgesprächen sind wir hinaus. Jetzt geht es in die heiße Phase“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff der „Bild am Sonntag“: „Ich denke, wir sind weit näher an einer Einigung als an einer Trennung. Weil wir uns eben auch einig waren, dass es besser ist, nicht wie in diesem Jahr erst im Februar zu verhandeln.“