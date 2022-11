Formel 1 : Vettel bekommt Geleitschutz im letzten Rennen

Abu Dhabi Sebastian Vettel erhält im letzten Formel-1-Rennen seiner Karriere Geleitschutz. „Wir wollen ein reibungsloses Wochenende für ihn“, sagte der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso von Alpine.

Der Spanier startet als Zehnter direkt hinter dem Deutschen im Aston Martin in das Saisonfinale von Abu Dhabi. „Ich werde auf ihn am Start und auf der ersten Runde aufpassen“, kündigte Alonso an. „Hoffentlich sehen wir beide die karierte Flagge.“