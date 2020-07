Debakel in Spielberg : Vettel im Formel-1-Alptraum: Ferrari „schwer geprügelt“

Spielberg Ferrari erntet Hohn und Spott. Das einst so stolze Formel-1-Team gibt ein klägliches Bild ab. Mittendrin steckt Sebastian Vettel. Gequält, aber tapfer. Der viermalige Weltmeister steuert auf ein unwürdiges Ende in Rot hin.

„Wir müssen sicherstellen, dass wir uns nicht zu sehr runterziehen, damit uns das Aufstehen nicht so schwer fällt“, meinte Vettel nach dem von seinem Stallrivalen Charles Leclerc verschuldeten Blitz-Crash in der Steiermark. Der Monegasse leistete immerhin Abbitte und räumte ein, es „total verbockt“ zu haben. „Die gute Nachricht ist“, meinte wiederum Vettel, „dass wir das nächste Rennen gleich vor uns haben und ich nicht zu lange warten muss, um wieder ins Auto zu steigen. Ich hoffe, Ungarn ist ein besserer Ort für uns.“

In der gegenwärtigen Verfassung von Ferrari könnte der Blick auf den kommenden Grand Prix allerdings auch wie ein Vorfühlen auf das nächste Horror-Szenario wirken. „Es schmerzt, es schmerzt wirklich“, räumte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nach dem Fehlstart in die Corona-Notsaison ein. Es gehe aber „nicht darum, jemandem Vorwürfe zu machen, sondern nach vorne zu schauen.“ Ferrari habe schließlich „die richtigen Leute, um Fortschritte zu machen.“

„Rotes Desaster. Irrsinniges Überholmanöver von Leclerc gegen Vettel. Ferrari ist sofort draußen und in der Krise. Alptraum für Ferrari“, ätzte Italiens „Gazzetta dello Sport“. Die „L'Équipe“ in Frankreich bemerkte spitz: „Die Ferrari von Leclerc und Vettel sind am Sonntag schon in der ersten Runde ausgeschieden und versenken die Scuderia in einem Tunnel, dessen Ausgang Tag für Tag in weiterer Ferne liegt. Für Hamilton existierte Ferrari schon nicht mehr, oder höchstens, um sich darüber lustig zu machen.“