Formel 1 : Vettel nach Rücktritts-Ankündigung Trainings-Elfter

Budapest Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat das erste Formel-1-Training nach seiner Rücktrittsankündigung auf dem elften Platz beendet. Der 35 Jahre alte Aston-Martin-Fahrer lag in Ungarns Hauptstadt Budapest 1,633 Sekunden hinter der Spitze und verpasste die Top Ten nur knapp.

Am Donnerstag hatte Vettel angekündigt, nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten in der Motorsport-Königsklasse nach der Saison seine Laufbahn zu beenden. Zehn Rennen wird Vettel in der Formel 1 voraussichtlich noch absolvieren, das erste wird der Grand Prix von Ungarn an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky).