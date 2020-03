Ferrari-Pilot : Vettel nutzt Formel-1-Auszeit für Motorrad-Bastelei

Nutzt die Formel-1-Pause zum Basteln am Motorrad: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Foto: Zsolt Czegledi/MTI/AP/dpa.

Berlin Rennfahrer Sebastian Vettel (32) will sich in der Formel-1-Zwangspause die Zeit als Hobby-Mechaniker vertreiben.

„Es ist wahrscheinlich gut, sich mit Schrauben und Muttern und ein bisschen Restaurierungsarbeiten zu beschäftigen, damit man nicht verrückt wird“, sagte der Hesse in einem Video-Beitrag seines Ferrari-Teams, in dem er einige Fan-Fragen beantwortet. Er hoffe, dass er bei der Arbeit an seinem alten Motorrad weiterkomme. „So wie es aussieht, haben wir ja noch etwas mehr Freizeit“, sagte Vettel.