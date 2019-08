Formel 1 : Vettel schwärmt von Belgien „Unmöglich, Spa nicht zu lieben“

Spa ist eine der Lieblingsstrecken von Sebastian Vettel. Foto: Photo4/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press.

Spa-Francorchamps Ein Jahr nach seinem bislang letzten Formel-1-Sieg freut sich der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel auf die Rückkehr auf den Traditionskurs von Spa-Francorchamps.

„Wenn man die Strecke einmal kennt, ist es unmöglich, Spa nicht zu lieben“, sagte der Ferrari-Star vor dem Grand Prix am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) in Belgien: „Es ist eine legendäre Strecke und definitiv einer meiner Favoriten.“ Grund dafür seien das ständige Auf und Ab in den Wäldern der Ardennen. Spa-Francorchamps hat mit 7,004 Kilometer zudem den längsten Kurs im Rennkalender.