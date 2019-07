Kriselender Ferrari-Pilot : Vettel über möglichen Rücktritt: „Keine Option“

Denkt nicht an Rücktritt: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Foto: Sebastian Gollnow.

Hockenheim Sebastian Vettel hat erneut Spekulationen über einen möglichen Abschied aus der Formel 1 zum Ende dieses Jahres zurückgewiesen.

Von dpa

Ein Rückzug oder ein Team-Wechsel sei für ihn „keine Option. Das Ziel ist, erfolgreich zu sein mit Ferrari“, sagte der Ferrari-Pilot in einem RTL-Interview am Rande des Grand Prix von Deutschland in Hockenheim.

Auf eine Nachfrage, ob die Sorge unbegründet sei, dass er in der kommenden Saison nicht mehr in der Formel 1 fahren werde, sagte Vettel demnach: „Also ich habe das nie gesagt. Ich frage mich, wieso das überhaupt aufgekommen ist, es ist aber in der Hinsicht eher unbegründet.“