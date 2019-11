Großer Preis der USA : Vettel und Hamilton kritisieren Streckenzustand in Austin

Austin Der schlechte Zustand der Formel-1-Rennstrecke im texanischen Austin hat vor dem Großen Preis der USA zu deutlicher Kritik der Fahrer geführt.

Weltmeister Lewis Hamilton klagte nach der ersten Übungseinheit sogar über starke Kopfschmerzen. „Ich musste mich hinlegen“, sagte der Brite und erklärte: „Wir haben nicht wirklich viel Dämpfung. Unser Hintern ist fast auf dem Boden und die Wirbelsäule fängt alles ab.“ Scherzhaft ergänzte der Mercedes-Fahrer, der am Sonntag (20.10 Uhr/RTL und Sky) zum sechsten Mal den WM-Titel gewinnen kann: „Vielleicht muss ich mir ein Kissen in meinen Sitz legen.“

Warum die Qualität des Circuit of the Americas innerhalb eines Jahres so stark nachgelassen hat, ist unklar. „Ich weiß nicht, ob gepfuscht wurde beim Bau, für nächstes Jahr müssen wir aber schauen, dass wir da was machen“, sagte Vettel. Hamilton ergänzte: „Das war mit Abstand die welligste Strecke, auf der ich jemals gefahren bin.“