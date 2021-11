Motorsport : Vettel vermeidet Kritik an Formel-1-Rennen in Katar

Vettel vermeidet Kritik an Formel-1-Rennen in Katar

Doha Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hat Kritik an der Austragung des Formel-1-Rennens im Wüstenstaat Katar vermieden.

An diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) findet erstmals ein Grand Prix der wichtigsten Motorsportserie der Welt in Katar statt. In diesem Jahr springt der Losail International Circuit noch für das abgesagte Rennen in Australien ein. Ein langfristiger Vertrag über zehn Jahre ab 2023 wurde aber bereits abgeschlossen. „Wir fahren die Autos überall auf der Welt“, sagte Vettel nur. Es gebe Plätze, „die wir kennen und deren Kulturen wir uns näher fühlen“ und eben auch andere.