Formel 1 : Vettel zu Schmuck-Debatte: Wir sind alt genug

Miami In der Formel 1 gibt es vor dem Rennen in Miami einen seltsamen Streit um das Tragen von Schmuck und privater Unterwäsche. Sebastian Vettel hält die harte Linie der Regelhüter für unnötig.

Hamilton hatte dies als „Rückschritt für unseren Sport“ und „sehr, sehr dumm“ kritisiert. Der Rekordweltmeister trägt meist viel Schmuck am Körper. Mindestens zwei Schmuckstücke könne er auch nicht problemlos ablegen, sagte der Brite. Er habe sich deshalb auch schon an Weltverbands-Chef Mohammed bin Sulayem gewendet. Nach längeren Diskussionen lenkte der 37-Jährige aber ein und entfernte seine Ohrringe. Für sein Nasen-Piercing erhielt er eine Ausnahme-Erlaubnis bis zum Rennen in Monaco Ende Mai.

Protest in Boxershorts

Rennleiter Wittich hatte die Teams in Miami informiert, dass sie künftig auch in offiziellen Dokumenten versichern müssen, dass ihre Piloten weder Schmuck noch private Unterwäsche im Auto tragen. Wittich kündigte zudem Stichproben an. „Wenn sie mich aufhalten, dann ist es so. Wir haben einen Ersatzfahrer“, sagte Hamilton.