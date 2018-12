später lesen Formel 1 Vettels neuer Ferrari wird am 15. Februar präsentiert FOTO: Ng Han Guan FOTO: Ng Han Guan Teilen

Sebastian Vettels neuer Formel-1-Dienstwagen wird am 15. Februar vorgestellt. Diesen Termin kündigte Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene in Mailand an. Damit soll der neue Ferrari drei Tage vor Beginn der offiziellen Testfahrten in Barcelona enthüllt werden. dpa