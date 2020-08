Formel 1 : Vettels Optionen schwinden: Mercedes auch 2021 mit Bottas

Silverstone Sebastian Vettel? Nein. Die jüngste Formel-1-Fahrerentscheidung betrifft in erster Linie Valtteri Bottas. Der Finne fährt auch 2021 für Mercedes. Die Cockpit-Optionen für Vettel gehen aus.

„Ich denke nicht, ich denke, er will weitermachen“, sagte Vettel auf die Frage, ob er vor dem Hintergrund der noch ungeklärten Zukunft Hamiltons Mercedes als Option für nächstes Jahr sehe. „Ich wäre überrascht, wenn er nicht weitermachen würde. Ich denke nicht, dass es da Eile gibt. Wenn er bleibt, bleibt er bei Mercedes“, meinte Vettel. „Wenn nicht, hört er auf. Ich sehe das aber nicht als Option.“

Hamilton ließ indes keinen Zweifel daran, dass er bei Mercedes weitermachen möchte. „Ich will mit dem Team weitermachen und es ist kein großer Aufwand für uns, sich hinzusetzen und es hinzukriegen“, meinte er. Vor dem Hintergrund wirtschaftlich schwieriger Zeiten, in denen Menschen ihre Arbeit verlieren würden, sei es für ihn jedoch „nicht die wichtigste Sache, einen großen Vertrag auszuhandeln. Wir warten noch ein bisschen, ich rede auch mit niemandem sonst.“

Das künftige Aston-Martin-Werksteam hat in Sergio Perez (30) aus Mexiko und dem Kanadier Lance Stroll (21) aktuell zwei Piloten unter Vertrag. Im Fall von Perez soll es aber angeblich die Option gegeben haben, den bis Ende 2022 laufenden Kontrakt gegen eine üppige Abfindung bis zum 31. Juli dieses Jahres vorzeitig aufzulösen. Da Lance Stroll der Sohn des kanadischen Teammitbesitzers Lawrence Stroll ist, gilt seine Weiterbeschäftigung als sicher.

Offiziell ist derzeit nur, dass der Hesse die Scuderia am Saisonende nach dann sechs Jahren verlassen muss. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte Vettel einmal nur als „Außenseiterkandidat für ein Cockpit bei Mercedes“ bezeichnet, „weil wir in allererster Linie auf unseren Mercedes-Kader schauen“.

Und da setzt Mercedes auch für eine fünfte Saison auf Bottas, der 2017 die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg angetreten hatte. „Ich bin überzeugt, dass ich heute so stark bin wie nie zuvor, aber ich kann die Messlatte immer noch ein Stückchen höherlegen“, meinte Bottas vor dem nächsten Grand Prix im englischen Silverstone. Viel zu verhandeln gab es beim Vertrag nicht. „Es war vielmehr Copy&Paste“, kommentierte der Finne.

Acht Siege, zwölf Pole Positionen und 48 Podestplätze hat der Mann aus Nastola bislang herausgefahren. Am Vorwochenende ließ ihn ein Reifenplatzer in der Schlussphase ganz aus den Punkterängen stürzen. „In diesem Jahr fahre ich um den Titel und durch meinen Verbleib bei Mercedes befinde ich mich auch im nächsten Jahr in der bestmöglichen Position, um darum zu kämpfen“, sagte Bottas, der als WM-Zweiter mit 58 Punkten schon 30 Zähler Rückstand auf Hamilton hat.