Formel-1-Qualifikation Vierte Baku-Pole in Serie für Leclerc - Verstappen Sechster

Baku · Nach dem Rennsieg in Monza ist Ferrari-Pilot Charles Leclerc auch in Aserbaidschan in guter Form. Das kann man über die WM-Rivalen nur eingeschränkt oder gar nicht sagen.

14.09.2024 , 15:14 Uhr

Auf dem Stadtkurs dürfte es wieder ein enges Rennen um den Sieg geben. Foto: Sergei Grits/AP

Charles Leclerc hat sich zum vierten Mal nacheinander die Pole Position für den Großen Preis von Aserbaidschan gesichert. Der Monegasse verwies in der Formel-1-Qualifikation auf dem Straßenkurs in Baku im Ferrari den australischen McLaren-Piloten Oscar Piastri auf den zweiten Rang. Dritter wurde im zweiten Ferrari Carlos Sainz aus Spanien. Nach dem Leclerc-Sieg vor knapp zwei Wochen beim Heimrennen der Scuderia in Monza dürfte sich das Traditionsteam große Hoffnungen auf den zweiten Rennerfolg binnen 14 Tagen machen. Auf Rang vier der Qualifikation kam George Russell im Mercedes, danach folgte auch noch Sergio Pérez, ehe dessen Red-Bull-Teamkollege Max Verstappen sich auf Rang sechs einreihte. WM-Verfolger Lando Norris schied bereits im ersten K.-o.-Abschnitt aus. Er hatte keine gute Runde, raste über die Randsteine und wurde dann nach eigener Angabe von einer Gelb-Phase gestoppt. Die Folge: Nur Startplatz 17 an diesem Sonntag (13.00 Uhr MEZ/Sky und RTL) beim Großen Preis von Aserbaidschan. Nico Hülkenberg wird von Rang 14 in seinem Haas loslegen. © dpa-infocom, dpa:240914-930-232284/2

(dpa)