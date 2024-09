Formel-1-Training Vor der Qualifikation: Russell knapp vor Leclerc in Baku

George Russell hat im Mercedes im letzten Freien Formel-1-Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan die schnellste Runde gedreht. Der Brite verwies Charles Leclerc, der am Freitag die Tagesbestzeit im Ferrari aufgestellt hatte, um 13 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Leclerc konnte in den vergangenen drei Jahren auf dem Kurs in Baku die Pole Position holen.