Formel 1 : Vor Heimrennen: Ferrari zwischen Mitleid und Spott

Spa-Francorchamps Es fing an mit der Ankündigung vom Vettel-Aus. Seitdem herrschen Missstimmungen, seitdem geht nichts bei Ferrari. Die Reise zu den Heimspielen wird kein Spaß. Die Fans sind wütend. Die Ferrari-Rennen Nummer 999 und 1000 drohen zu weiteren Offenbarungseiden zu werden.

Auch wenn die österreichische „Kronen-Zeitung“ die Darbietungen des einst so glorreichen Rennstalls „mitleiderregend“ findet, regt sich bei den Mitbewerbern eher Unmut über den Absturz des Zugpferds. „Ferrari ist eine ikonische Marke. Sie sollten ganz vorne kämpfen“, mahnt Toto Wolff. Der Teamchef von Branchenführer Mercedes macht sich Sorgen. Ein Krisenfall Ferrari schadet sportlich der Motorport-Königsklasse. Wolff sagt: „Es ist nicht gut für die Formel 1. Es ist nicht gut für den Kampf an der Spitze.“

Dass am kommenden Wochenende keine Fans wegen der strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in den Königlichen Park von Monza kommen dürfen, schmerzt die Italiener. Viel besser als in Spa-Francorchamps dürften Vettel und Leclerc aber auch beim ersten Teil des Italien-Doppelpacks nicht abschneiden. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke ist Motorkraft gefragt. Und daran hapert es in diesem Jahr besonders.