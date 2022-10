Formel 1 : Vorwurf Finanzdoping: Regelhüter im Red-Bull-Dilemma

London Max Verstappens Red-Bull-Team hat gegen die Finanzregeln der Formel 1 verstoßen. Die Frage, welche Strafe dafür angemessen ist, führt die Sportbehörden in ein heikles Dilemma.

Der Hinterzimmer-Krimi um den mutmaßlichen Finanzbetrug von Max Verstappens Red-Bull-Team bringt die Regelhüter der Formel 1 schwer in Bedrängnis.

Die Frage nach Sanktionen für den Verstoß des Weltmeister-Rennstalls gegen die Budgetgrenze spaltet die Rennserie und wird zum Härtetest für die Sportbehörden. „Wenn es einen Bruch der Regeln gegeben hat, muss es eine beträchtliche Strafe geben“, hatte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto gerade erst am Rande des WM-Laufs in Japan gesagt. Doch viele Beobachter bezweifeln, dass sich der Weltverband Fia dazu durchringen wird.

„Geringfügige“ Summe mit entscheidenen Vorteil?

Dass die Fia noch kein Strafmaß verkündete und in ihrer Mitteilung offen ließ, um welche Summe es konkret beim Vergehen von Red Bull geht, beschleunigte die Spekulationen nur. Schnell tauchten drei Jahre alte Aussagen von Formel-1-Sportchef Ross Brawn wieder auf, der damals beteuerte: „Dieses Regelwerk hat Biss. Wenn du betrügerisch die Finanzregeln brichst, wirst du deinen WM-Titel verlieren.“

Weitreichender Strafenkatalog

Der Katalog der möglichen Strafen ist weitreichend. Von einer bloßen Verwarnung über den Abzug von WM-Punkten in der Fahrer- oder Teamwertung, einer Sperre oder einer Beschränkung von Entwicklungstests bis hin zu einer Absenkung der Ausgabengrenze für das Team ist alles drin. Die Fia verwies indes in ihrer Mitteilung schon darauf, dass nur ein schwerwiegender Verstoß automatisch zum Abzug von WM-Punkten führe.

Das darf als Hinweis gewertet werden, dass Verstappen nicht zu sehr um seinen ersten Titel aus dem Vorjahr bangen muss. Der war ohnehin schon höchst kontrovers zustande gekommen. Rennleiter Michael Masi hatte beim Finale in Abu Dhabi die Regeln gebogen und so Verstappen ermöglicht, in der letzten Runde noch Lewis Hamilton zu überholen.