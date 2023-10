Formel 1 „Wahnsinniges Jahr“: Dritter Titel in Serie für Verstappen

Max Verstappen kletterte auf seinem überlegenen Red Bull, streckte drei Finger in die Luft und sprang erleichtert in die Arme seiner Mechaniker. Seinen Titel-Hattrick in der Formel 1 feierte der nun dreimalige Champion schon in seinem Auto und richtete emotionale Worte an sein Team. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann euch allen nicht genug danken“, sagte Verstappen, nachdem er im Sprint in Katar die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt gemacht hatte und auf Rang zwei gekommen war.