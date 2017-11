später lesen DTM-Rückkehr Wehrlein will keine Testfahrer-Rolle in der Formel 1 FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein will sich in der kommenden Saison nicht mit einer Rolle als Testfahrer begnügen. „Es ist immer noch nicht vorstellbar, nächstes Jahr keine Rennen zu fahren“, sagte der 23-Jährige vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi. dpa