Ökologischer Mercedes-Pilot : Weltmeister Hamilton will umweltbewusster leben

Weltmeister Hamilton will umweltbewusster leben

Will umweltbewusster leben: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Foto: Toru Hanai/AP/dpa.

Mexiko-Stadt Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton will seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren.

Er wolle weniger fliegen, in seinem privaten Haushalt stärker auf Recycling setzen und eine Reihe seiner Autos verkaufen oder gegen Elektromodelle eintauschen, kündigte der 34-Jährige in Mexiko-Stadt an. „Es gibt keine schnelle Lösung, aber ich fühle mich gut mit diesen Veränderungen“, sagte der Mercedes-Star.