Formel 1 Weltmeister Verstappen bekennt sich zu Red Bull

„Ich bin sehr glücklich damit, wo ich gerade bin und dabei will ich es belassen“, sagte der Niederländer am Donnerstag im japanischen Suzuka. Zuvor hatte der 26-Jährige noch mit einem Lachen im Scherz gesagt: „Es hängt alles davon ab, ob ich nächstes Jahr fahren will.“ Dass der dreimalige Champion seine Karriere beendet, scheint derzeit allerdings äußerst unwahrscheinlich, wie er später selbst aufklärte: „Ich habe einen Vertrag mit Red Bull bis 2028, erst danach will ich sehen, ob ich überhaupt noch weitermachen will.“