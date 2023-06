Formel 1 Weltmeister Verstappen dominiert Konkurrenz in Barcelona

Der 25 Jahre alte Niederländer zeigte zum Auftakt in Katalonien keine Schwäche. Fünf Tage nach seinem Sieg in Monaco ließ der zweimalige Champion keinen Zweifel daran, dass er auch am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) gewinnen kann. Das war ihm schon im Vorjahr sowie bereits 2016 gelungen. Vor sieben Jahren hatte er bei seinem ersten Start für Red Bull in Spanien gleich triumphiert - und das im Alter von nur 18 Jahren und 228 Tagen. In den fünf Jahren zwischen seinen Siegen landete jeweils Lewis Hamilton im Mercedes ganz vorn.