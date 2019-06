Großer Preis von Kanada : Wie Kapitulation: Ferrari „nicht wettbewerbsfähig genug“

Montréal Die Worte von Sebastian Vettels Ferrari-Boss vor dem Formel-1-Rennen von Kanada klangen nach Kapitulation.

„Wir wissen, dass wir derzeit nicht wettbewerbsfähig genug sind“, lautete das ernüchternde Urteil von Scuderia-Teamchef Mattia Binotto vor dem siebten von 21 Grand Prix dieser Saison am Sonntag (20.10 Uhr/RTL und Sky) in Montréal. Mit Neuerungen am Ferrari, „die einen erheblichen Effekt auf die Probleme haben, denen wir seit Saisonbeginn begegnet sind“, sei in naher Zukunft auch nicht zu rechnen.