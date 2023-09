Formel 1 Wolff: Aussage zu Verstappen-Serie nicht das Intelligenteste

Nun erklärte Wolff am Rande des Großen Preises von Singapur: „Wenn man sich die Kommentare unter den gegebenen Umständen ansieht, kann man sich fragen: War das das Intelligenteste, was ich hätte sagen können? Vielleicht nicht.“ Der 51 Jahre alte Wiener betonte, dass er schon oft in diesem Jahr gesagt habe, dass nur die Besten die WM gewinnen. „Und man muss anerkennen, was für ein großartiger Job hier geleistet wird.“