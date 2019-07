Mercedes-Teamchef : Wolff: Hamilton „auf einem gutem Weg“ zu Schumacher-Rekorden

Feiert in Silverstone den 80. Sieg in seiner Formel-1-Karriere: Lewis Hamilton. Foto: Bradley Collyer.

Silverstone Mercedes-Teamchef Toto Wolff traut seinem Topfahrer Lewis Hamilton zu, die bisherigen Formel-1-Bestmarken von Rekordweltmeister Michael Schumacher zu übertrumpfen.

„Wenn man so hart arbeitet und dann noch Teil eines Teams ist, dessen Auto die Maßstäbe setzt, dann gibt einem das eine gute Basis, um erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen“, sagte Wolff über Hamiltons momentane Voraussetzungen bei den Silberpfeilen. Gleichzeitig hob der Österreicher aber hervor, was es bedeute, mit Ikone Schumacher zu konkurrieren: „Zu erreichen, was Michael erreicht hat, ist das Beste, was es bisher gegeben hat. Das ist ein ganz anderes Level.“