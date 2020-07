Formel 1 : „Wurm drin“: Vettel-Frust bei Neustart - Bottas gewinnt

Sebastian Vettel kam in Österreich nur auf Platz zehn. Foto: Leonhard Foeger/pool Reuters/AP/dpa

Spielberg Die Ferrari-Abschiedstour von Vettel beginnt enttäuschend. Der Deutsche fährt beim Formel-1-Neustart in Österreich hinterher. Mercedes siegt in Spielberg dank Bottas, Hamilton fällt zurück.

Von Christian Hollmann und Martin Moravec, dpa

Mürrisch und mit rotem Ferrari-Mundschutz kommentierte Sebastian Vettel seinen Fehlstart in die Formel-1-Notsaison.

Beim überlegenen Sieg für Mercedes-Pilot Valtteri Bottas war der Ferrari-Fahrer in Österreich schon weit abgehängt, als er sich durch einen Dreher das Rennen komplett zerstörte. Mit Platz zehn beim Geister-Grand-Prix in Spielberg begann die Abschiedstour des zum Jahresende bei der Scuderia ausgemusterten Vettel frustrierend. Dass seinem Malheur ein Kontakt mit seinem Ferrari-Nachfolger Carlos Sainz im McLaren vorangegangen war, machte das Debakel perfekt.

„Ich bin froh, dass es nur ein Dreher war, es war ganz schwer zu fahren, ich habe das Auto nicht wiedererkannt. Ich hatte unheimlich Probleme auf der Strecke zu bleiben“, meinte Vettel nach einem am Ende chaotischen Grand Prix enttäuscht. „Es war irgendwo der Wurm drin.“

Eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe nach einer Kollision mit Red-Bull-Mann Alex Albon ließ Weltmeister Lewis Hamilton in der Schlussphase auf Rang vier hinter McLaren-Mann Lando Norris zurückfallen, der dank schnellster Rennrunde 0,1 Sekunden vor dem britischen Weltmeister lag. Vettels Stallrivale Charles Leclerc raste hinter Bottas noch auf Position zwei. „Die Strafe muss man akzeptieren, es geht weiter“, befand Hamilton.

„Ich bin froh, das Auto ins Ziel gebracht zu haben“, sagte Bottas, der wie auch Hamilton Getriebeprobleme hatte. „Am Ende ist es ja noch gutgegangen.“ Mit Mundschutz auf dem Podium freute er sich über die Trophäe für seinen Grand-Prix-Erfolg, Champagner verspritzte er dann ohne das Stoffteilchen. Für Leclerc war sein zweiter Platz eine „große Überraschung, aber eine gute.“ Er habe „jede Chance“ ergreifen wollen.

Sieben Monate seit dem Saisonfinale in Abu Dhabi und vier Monate seit dem abgesagten Australien-Auftakt hatte die Formel 1 auf ihren nächsten Grand Prix warten müssen. Der Neustart nach der Corona-Krise erfolgte dann mit einem symbolischen Akt: 14 der 20 Piloten gingen als Zeichen des Protests gegen Rassismus auf ein Knie. Neben Hamilton, dem stärksten Befürworter dieser Geste, schloss sich unter anderen auch Vettel der Aktion an. Zudem trugen alle Fahrer schwarze T-Shirts, die meisten mit der Aufschrift „End Racism“. Hamiltons Shirt trug die Botschaft „Black lives matter“.

Der Brite, der Michael Schumachers Rekord von sieben WM-Titeln in dieser Saison egalisieren will, musste kurz vor dem Start einen Rückschlag hinnehmen. Hamilton musste statt von Platz zwei von Rang fünf starten, weil er in der Qualifikation bei seiner schnellsten Runde regelwidrig Gelbe Warnflaggen missachtet hatte. Die Rennkommissare gaben einem Protest des Red-Bull-Teams statt. „Das muss man sportlich nehmen“, meinte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Hamiltons Teamkollege Bottas, der sich vor dem Engländer am Samstag hauchdünn die Pole Position gesichert hatte, führte das Feld nach dem Erlöschen der Roten Ampeln in die erste Kurve. Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der Sieger der beiden Vorjahre, hatte nach der ersten Runde schon einen Rückstand von zwei Sekunden auf den Finnen.

Der Niederländer erlebte allerdings ein Desaster. Wegen technischer Probleme schleppte er in Runde 13 zwar seinen Wagen noch in die Box, musste das Rennen aber vorzeitig beenden. „Es wäre wahrscheinlich ein einfaches Podium geworden, aber was kann ich tun?“, meinte er.

Vettel versuchte, nach seinem Quali-Debakel mit Position elf Plätze im hinteren Feld gutzumachen. Über seine Ausmusterung bei Ferrari zum Jahresende hatte sich der Hesse in Spielberg verärgert gezeigt. Er habe noch klare Signale erhalten, dass der Rennstall mit ihm eigentlich weitermachen wollte. Als Option für 2021 nannte Vettel dann Mercedes. „Wir bleiben bei unseren zwei Jungs“, erteilte Daimler-Konzernchef Ola Källenius einem Wechsel des Deutschen im TV-Sender Sky jedoch eine Absage.

Im Notbetrieb mit einem strengen Hygienekonzept will die Rennserie ihr WM-Jahr noch retten. An der Spitze änderte sich aber nicht das Bild vergangener Jahre. Die Silberpfeile, als Zeichen gegen Diskriminierung schwarz lackiert, führten. Und auch nach dem ersten Stopp während einer Safety-Car-Phase in der 26. Runde kamen Bottas und Hamilton als erstes Duo auf die Strecke zurück.

Das Feld zog sich zusammen, vier Umläufe später wurde der Grand Prix wieder freigegeben. Dann krachte es bei Vettel, der in Kurve drei innen an seinem Ferrari-Nachfolger Sainz vorbeiziehen wollte. Der Deutsche leistete sich im Zweikampf mit dem spanischen McLaren-Mann einen Dreher und fiel um sieben Ränge auf Platz 15 zurück.

Bottas und Hamilton mussten sich anschließend Sorgen machen. Wegen Problemen mit den Getriebesensoren wurden beide Fahrer angewiesen, von den Randsteinen wegbleiben. Das Mercedes-Duo überstand aber diese Zittermomente genauso wie eine zweite Safety-Car-Phase ab der 52. Runde. Bei einem Überholversuch von Alex Albon blieb Hamilton trotz Berührung erstmal cool, Max Verstappens Stallrivale musste hingegen einen Ausflug ins Kiesbett unternehmen. Der Brite bekam aber eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt, was ihn zurückfallen ließ.

Der Finne Valtteri Bottas vom Mercedes-Team gewann in Spielberg. Foto: Mark Thompson/pool Getty/AP/dpa

Bottas (M.) gewann vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc (l) und Lando Norris vom Team McLaren. Foto: Mark Thompson/pool Getty/AP/dpa

Nach seinem Sieg gönnte sich Bottas einen Champagner-Schluck. Foto: Mark Thompson/pool Getty/AP/dpa

Lewis Hamilton erhielt nach einer Kollision eine Fünf-Sekunden-Strafe. Foto: Leonhard Foeger/pool Reuters/AP/dpa

14 Formel-1-Piloten um Weltmeister Lewis Hamilton knieten vor dem WM-Auftakt. Foto: Joe Klamar/pool AFP/AP/dpa

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (v.) setzte sich vom Start weg ab. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Max Verstappen fiel im Red Bull früh aus. Foto: Darko Bandic/AP/dpa