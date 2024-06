Formel 1 Zeitgleich mit Verstappen: Russell rast auf ersten Platz

„Es fühlt sich so gut an, das war so viel harte Arbeit, die bei uns in der Fabrik reingesteckt wurde“, sagte Russell, der sich schon auf das Rennen freute: „Das wird wirklich toll werden. Vielleicht kann ich einen Sieg holen - probieren kann man es ja.“ Sein Silberpfeil fühle sich „hier großartig an“, sagte Russell. Zuletzt hatte das Team einige Probleme und lag teilweise weit hinter der Spitze. Verstappen ärgerte sich derweil nicht über die knapp verpasste Pole Position. „So ist es einfach“, sagte der dreimalige Champion.